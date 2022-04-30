İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Mutluluğa kurşun sıkma'
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Trabzonspor'u kutlayarak paylaşımda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u kutladı.
İmamoğlu, "Trabzonspor’umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon’a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum" dedi.
"MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA"
İmamoğlu, taraftarları kutlama sırasında silah kullanmamaları için uyararak, "Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. Mutluluğa kurşun sıkma" ifadelerini kullandı.
Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. #MutluluğaKurşunSıkma pic.twitter.com/aaRXy0zere— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 30, 2022
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