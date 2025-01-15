Ekrem İmamoğlu’nun Gaziantep programı ertelendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 17 Ocak Cuma günü Gaziantep’e gerçekleştireceği programın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun Gaziantep programı ertelendi!
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:33

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 17 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştireceği Gaziantep ziyareti ertelendi.

''YENİDEN BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR''

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şunları kaydetti:

“Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Gaziantep programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Programı belli olduğunda yeniden bilgilendirme yapılacaktır.”


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #gaziantep #Program #şehitkamil

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