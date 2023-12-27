Ekrem İmamoğlu'nun YouTuber Alper Rende ile diyaloğu gündem oldu: 'Ben Betül'den yanayım haberin olsun'

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:23

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:25

Sevgilisi Betül Çakmak ile barışmaları takipçilerini heyecanlandıran YouTuber Alper Rende ile İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Evlenmesi beklenen Alper Rende-Betül Çakmak çifti 2021 yılında ayırılmıştı.

Çift, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden paylaştıkları, "Nerede kalmıştık?" başlıklı bir video ile takipçilerine barıştıklarını açıkladı.

'BETÜL'E İYİ DAVRAN, BEN BETÜL'DEN YANAYIM'

Alper Rende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu Instagram hesabından paylaştı.

İmamoğlu’nun, "Valla Alper, Betül ile barışmana çok sevindim. Bu zor zamanlarda moral verici bir detay oldu. Biliyorsun, memleket meselesine dönüştü. Betül'e iyi davran, ben Betül'den yanayım haberin olsun" dediği videoyu, Rende “Konu nerelere geldi. Hanımcılık kazanacak…” notuyla paylaştı.

Betül Çakmak da paylaşıma yorum yaparak “Ben de sizden yanayım Ekrem başkanım” ifadelerini kullandı.