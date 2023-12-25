İmamoğlu’na ‘taşlı saldırı’ davasında yeni gelişme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum'da katıldığı seçim mitinginde uğradığı taşlı saldırı davası 12 Şubat’a ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:02
İmamoğlu’na ‘taşlı saldırı’ davasında yeni gelişme
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da katıldığı seçim mitinginde uğradığı taşlı saldırı ile ilgili başlayan dava 12 Şubat'a ertelendi. 

Duruşmanın, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi ve bilirkişi raporunun hazır olmaması nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

14 Mayıs seçimleri öncesi 7 Mayıs'ta Erzurum'da Millet İttifakı'nın mitinginde kürsüye çıkan İmamoğlu, taşlı saldırıya uğramış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası 28 tutuksuz sanık hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 


Ekrem İmamoğlu Erzurum taşlı saldırı dava

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