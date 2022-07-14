Ekrem Karakaya cinayetine ilişkin yeni gelişme

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:01

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi olayının kısa süre içerisinde sosyal medya platformları üzerinde gündem olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Karakaya'nın öldürülmesi olayıyla ilgili son 1 ayda kendisini doktor olarak tanıtan 2 bin 199 yeni hesap açıldığı belirtilerek, "Açılan hesaplardan 671 adet isimli hesaptan 111 bin 239 adet paylaşım yapıldığı, 1528 adet bot hesap tarafından ise 207 bin 567 adet paylaşım olmak üzere toplam 318 bin 806 adet paylaşım yapıldığı görülmüştür. Sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yeterince korunmadığı, sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin yasaların yetersiz olduğuna dair söylemlerin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı ve kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot, operasyon hesaplar aracılığıyla yayıldığı belirlenmiştir. Yapılan tüm paylaşımlar incelenmiş, 'halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten' hesaplar hakkında çalışma yapılmış ve suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi, kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

'17 BİN 745 HESABIN BOT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Olayla ilgili Twitter'da açılan etiketler ile ilgili yapılan çalışmada da "Sosyal medya platformu Twitter'da 'DoktorumaDokunma', 'HekimlereOrganizeSaldırı', 'SağlıktaTerör', 'DrEkremKarakayaÖLDÜRÜLDÜ', 'konyaşehirhastanesi', 'SağlıktaŞiddeteHayır' etiketleri ile alakalı olarak yapılan bot tespiti çalışmasında; ilgili etiketlere ilişkin toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.