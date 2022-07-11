Hekimler, Dr. Ekrem Karakaya’nın katledilmesinin ardından harekete geçti: Çok sayıda isme suç duyurusu!

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:52

Konya’nın Karatay ilçesindeki Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mehmet Akçay adlı saldırgan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı katletmişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) yurt genelinde iki gün süren iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. İstanbul’da gerçekleştirilen eyleme polis doktorlara müdahale etmişti.

Bazı AKP’li isimler ve Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kayalar Camisi’nde görev yapan imam Ahmet Gür, Karakaya’nın Akçay tarafından katledilmesinin ardından can güvenliklerinin sağlanması talebiyle greve çıkan doktorları hedef alan sözler sarf etti.

En son sosyal medyada Troll hesaplar sahte profil fotoğraflarıyla doktormuş gibi izlenim yaratarak greve katılan doktorları hedef almıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD) ile Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Birliği) harekete geçti.

HASTANE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği, Konya Şehir Hastanesi yöneticilerinin “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, “Hastane yönetimi yeterli önlemlerini almış olsaydı saldırgan bu alçakça saldırıyı gerçekleştiremeyecekti. Bu nedenle sorumluların tespiti ve cezalandırılması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Konya Şehir Hastanesi yöneticileri hakkında gerekli tahkikatın yapılarak haklarında kamu davası talep edildi.

GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, geçen günlerde mart ayındaki doktor grevinde sağlıkçılara yasal işlemle tehdit eden başhekimin videosunu, “Sevgili başhekim seni yürekten kutluyoruz. Görevini yapmayan doktor seni vatan haini olarak görüyoruz, seni istemiyoruz. Hastaneden defol git, nerede ne yapacaksan yap. Katılıyor musunuz tweet âlemi?” diyerek paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından Hekim Birliği, Melih Gökçek hakkında “tehdit”, “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” suçlarını işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede Melih Gökçek’in ilgili TCK maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Gökçek’in mahkûm olacağı hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma”sı talep edildi.

YAYIN YASAĞINA İTİRAZ EDİLDİ

Öte yandan Hekim Birliği Sendikası, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirme kararına karşı Konya 5. Sulh Ceza Hâkimliği’ne itiraz etti.