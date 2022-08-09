Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Ekşi Elmalar nerede çekildi, IMDb puanı kaç? Ekşi Elmalar filmi oyuncu kadrosu...

09 Ağustos 2022 Salı, 10:15

Dram/Romantik film türündeki Ekşi Elmalar yapımı, vizyona girdiği tarihte büyük yankı uyandırmıştı. Sinemaseverler tarafından mercek altına alınan filme dair başlıca noktaları derledik. İşte Ekşi Elmalar filmi...

EKŞİ ELMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.

EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ, IMDB PUANI KAÇ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı. Filmin IMDb puanı 7.1/10'dur.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ GERÇEK Mİ?

Yılmaz Erdoğan, filmin senaryosunu gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığını filmin çıktığı dönem şöyle anlatmıştı:

“Ekşi Elmalar, uzun bir yazma ve öncesinde daha da uzun bir yaşama sürecinden sonra, gerçek olaylardan esinlenerek hayata geçirdiğimiz bir filmdir. Dedemin, teyzelerimin hikâyesi dendi. Bir yönüyle doğru. Ben, gerçek hikâyeden bir başka kurgusal hikâye çıkardım.”

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCU KADROSU...

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

EKŞİ ELMALAR ÖDÜLLERİ