Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Ekşi Elmalar nerede çekildi, IMDb puanı kaç? Ekşi Elmalar filmi oyuncu kadrosu...
Ekşi Elmalar, 2016 yapımı yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın gerçekleştirdiği sinema filmidir. TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan film, oldukça merak edilen yapımlar arasında yerini alıyor. İşte, Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Ekşi Elmalar nerede çekildi, IMDb puanı kaç? Ekşi Elmalar filmi oyuncu kadrosu...
Dram/Romantik film türündeki Ekşi Elmalar yapımı, vizyona girdiği tarihte büyük yankı uyandırmıştı. Sinemaseverler tarafından mercek altına alınan filme dair başlıca noktaları derledik. İşte Ekşi Elmalar filmi...
EKŞİ ELMALAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır.
EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ, IMDB PUANI KAÇ?
Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı. Filmin IMDb puanı 7.1/10'dur.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ GERÇEK Mİ?
Yılmaz Erdoğan, filmin senaryosunu gerçek olaylardan yola çıkarak yazdığını filmin çıktığı dönem şöyle anlatmıştı:
“Ekşi Elmalar, uzun bir yazma ve öncesinde daha da uzun bir yaşama sürecinden sonra, gerçek olaylardan esinlenerek hayata geçirdiğimiz bir filmdir. Dedemin, teyzelerimin hikâyesi dendi. Bir yönüyle doğru. Ben, gerçek hikâyeden bir başka kurgusal hikâye çıkardım.”
EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCU KADROSU...
- Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay
- Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay
- Songül Öden - Türkan Özay
- Şükran Ovalı - Safiye Özay
- Şükrü Özyıldız - Özgür
- Fatih Artman - Hatip
- Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)
- Caner Cindoruk - Servet
- Cezmi Baskın
- Devrim Yakut - Ayda Özay
- Kıvanç Baran - Arslan Cevdet
EKŞİ ELMALAR ÖDÜLLERİ
- 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri
- Seçici Kurul Özel Ödülü (Farah Zeynep Abdullah, Songül
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