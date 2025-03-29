Eksik maden projesi mahkemeden döndü
Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, çevresel riskler nedeniyle Lapseki Çataltepe’deki maden projesine verilen ÇED olumlu kararını durdurdu. Bilirkişi raporu, projenin orman ekosistemine ve su kaynaklarına ciddi zarar vereceğini ortaya koydu.
Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, Çanakkale Lapseki’nin Çataltepe mevkisinde açılması planlanan çinko, kurşun ve bakır madeni projesi için verilen “Çevresel etki değerlendirmesi olumlu” iznine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Mahkeme kararında, bilirkişi raporlarına dayanarak projenin çevresel ve bilimsel açıdan ciddi eksiklikler içerdiği belirtildi. Raporda projenin orman ekosistemine zarar vereceği, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının zarar göreceği ve proje sahasının su kaynaklarına yakınlığı nedeniyle su kirliliğine yol açabileceği ifade edildi.
Etiketler: #maden #ÇED raporu
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