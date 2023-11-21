El arabası ile milyonluk hırsızlık kamerada... Villadan çelik kasa çaldı!
Bursa'da el arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan B.A., polisin titiz çalışması ile yakalandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi. 2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı.
7 GÜN SONRA YAKALANDI!
İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. (40) olduğunu belirledi.
7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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