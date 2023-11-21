El arabası ile milyonluk hırsızlık kamerada... Villadan çelik kasa çaldı!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:46

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:14

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi. 2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı.

7 GÜN SONRA YAKALANDI!

İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. (40) olduğunu belirledi.

7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.