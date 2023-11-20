İstanbul'da 'pos cihazıyla' 2 milyon liralık hırsızlık

Yayınlanma: 20.11.2023 - 15:19

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:00

Fatih, Çemberlitaş’ta 4 gün önce meydana gelen olayda 42 yaşındaki Mauritius uyruklu Mohammed A.F.B., Çemberlitaş’ta bulunan ATM'den para çekmek istedi. ATM’den nasıl işlem yapacağını bilmeyen Mohammed A.F.B.’nin yanına gelen iki kişi yardımcı olabileceğini söyledi.

Mağdur Mohammed A.F.B.’nin kredi kartını alan şüphelilerden biri, sözde yardım etmeye çalıştı.

Bir süre sonra kartını geri alan Mohammed A.F.B., işlem yaptıktan sonra, kredi kartı hesabında 2 milyon liralık alışveriş yapıldığını fark etti. ŞokE olan Mohammed A.F.B. soluğu poliste aldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada bankamatiği gören bir güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak önce şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden daha önce 17 kez polise geliş kaydı bulunan Fethi B.(34) ile Hamit G.(40) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları 3 adet Pos makinesi ile mağdurun kredi kartından çekilen tutarlara ait slip koçanları ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AKILALMAZ YÖNTEM

Yapılan soruşturmada şüphelilerin sözde yardım ettikleri sırada mağdurun kredi kartını ellerindeki başka bir kredi kartıyla değiştirdikleri, daha sonra hızlıca bu kredi kartını kullanarak 3 ayrı pos cihazından para çektikleri ortaya çıktı.

İşleri biten şüphelilerin daha sonra kartı tekrar değiştirerek mağdura verip oradan uzaklaştıkları öğrenildi. Şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 900 bin lira paraya polis tarafından el kondu.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fethi B. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.