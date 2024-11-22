El dedektörü, matkap, murç... Gaziantep'te 'kaçak kazı' operasyonu: 3 gözaltı
Gaziantep’in Araban ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı kırsal mahallelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletlerle yakalanan B.T., M.Ç. ve M.P. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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