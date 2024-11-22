El dedektörü, matkap, murç... Gaziantep'te 'kaçak kazı' operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’in Araban ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

El dedektörü, matkap, murç... Gaziantep'te 'kaçak kazı' operasyonu: 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 16:43

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı kırsal mahallelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kırsal bölgede açtıkları çukurda kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan aletlerle yakalanan B.T., M.Ç. ve M.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #gaziantep

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