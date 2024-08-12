El freni çekilmesi unutulan araç baraja düştü

Yayınlanma: 12.08.2024 - 13:11

Güncelleme: 12.08.2024 - 13:11

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde bulunan Mısırlı Barajında edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmak için gelen Zülkefil Y. hafif ticari aracının el frenini çekmeyi unuttu.

Aracının baraja doğru ilerlediğini gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gözden kaybolan araç ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu kıyıdan 30 metre ileride ve 22 metre derinlikte bulundu. Halatlarla bağlanan araç vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.