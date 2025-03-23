Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:53

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Habertürk canlı yayınında Saraçhane mitinginin izlenme rekorlarını kırdığını ifade etti. Bulut, bunun bir rekor olduğunu belirterek "Sizin kanallarda yayınlanmasa bile hiçbir önemi yok çünkü toplum şu anda bunu izliyor" dedi. Bunun üzerine spiker Ela Rümeysa Cebeci, "Gece gündüz oralardan yayın veriyoruz. Nöbet tutuyoruz" dedi. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında?

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü'nden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yapan Cebeci, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Kariyerine 2011 yılında İstanbul FM'de radyo programcılığı yaparak başlayan Ela Rümeysa Cebeci, kısa sürede medya sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiştir. TRT 1'de muhabirlik yaparak televizyon dünyasına adım atan Cebeci, aynı zamanda "Kanıt," "Şevkat Yerimdar" ve "Fetih 1453" gibi popüler projelerde oyunculuk yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. TV100'de spikerlik yapmasının ardından, Habertürk TV'de hafta içi her gün "Gün Başlıyor" adlı sabah programını sunuyor.

ELA RÜMEYSA CEBECİ DİZİLERİ

Ekranlarda ilk olarak karşımıza çıkan Ela Rümeysa Cebeci, pek çok dizide rol aldı. İlk olarak 2011'de Kanıt dizisinde rol alan Cebeci, aynı yıl Nuri'de, 2012'de Kanıt'ta oynadı; daha sonra pek çok popüler dizide rol aldı. Aşk Laftan Anlamaz, No: 309, Anne, Kalp Atışı, Bizim Hikaye, Yasak Elma ve Kadın rol aldığı diğer yapımlar...