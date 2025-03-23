Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:01

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:01

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında gerek yolsuzluk, gerekse terör soruşturmasında henüz karar vermediğini duyurduğunu açıkladı. Peki, Alican Uludağ kimdir? Gazeteci Alican Uludağ nerede çalışıyor?

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Alican Uludağ 1986 Erzincan doğumludur. Gazeteci olan Alican Uludağ NOW Tv'de yargı muhabiri olarak çalışmaktadır. Alican Uludağ Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Alican Uludağ, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.