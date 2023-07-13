Elazığ barınak davasında yargılanan tüm sanıklar için beraat kararı verildi: ‘Hukuk katliamı’

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Davanın geçtiğimiz mart ayında görülen duruşmasında eski Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutçugil’in de aralarında bulunduğu 4 belediye görevlisine “görevi kötüye kullanmak”tan 6’şar aylık hapis cezası verilmiş, üst mahkemeye yapılan itiraz sonrası ise karar bozulmuştu. Davanın 11 Temmuz’da görülen son duruşmasında 4 belediye personelinin beraatlarına karar verildi. Resmi kayıtlara göre 4 ayda bin 62 hayvanın öldüğü ve kamuyonda “Açlıktan birbirlerini yiyen hayvanların davası” olarak yer alan davada barınak personellerinin hayvanlara işkence ettiğine ilişkin itiraflarına karşın mahkeme tarafından beraat kararı verilmesi ise tepkilere neden oldu.

‘ÜSTÜNÜ KAPATAMAZLAR’

Davayı açan hayvan hakları aktivisti ve veteriner hekim Türkan Ceylan, dava sürecine ve verilen karara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Davanın hukuk katliamı olduğunun altını çizen Ceylan, “Kanıtların açık olmasına, barınak müdürünün hayvanların boğazını kestiğine dair itirafları olmasına ve hayvanların birbirini yediğine dair bilirkişi raporu olmasına rağmen farklı bir savcı elinde tesbihle kararını verdi. Üst mahkemeye başvuracağım ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğim. Kamu malı zararı yoktur diyerek bu olayın üstünü kapatamazlar” diye konuştu.

Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu olayın ardından kurumlar arası geçiş yaparak Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde gece hekimliği yaptığını yönünde bilgimiz var. Üniversite ve belediyeyi kınıyorum. Eğitim verilen bir kurumda böyle itirafları olan birinin işi yoktur” dedi.