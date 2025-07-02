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Elazığ’da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Elazığ’da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!

2.07.2025 08:34:00
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İHA
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Elazığ’da feci kaza... Ölüler ve yaralılar var!

Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ-Bingöl karayolu Akmezra köyü mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; G.T. idaresindeki 34 GR 8797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile N.T. ise, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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