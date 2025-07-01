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Kocaeli'nde feci kaza: Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Kocaeli'nde feci kaza: Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

1.07.2025 12:40:00
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DHA
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Kocaeli'nde feci kaza: Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Darıca ilçesinde bisikletten düşen Yusuf Mahir Bulut, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Bilgen Sokak’ta dün saat 20.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evine yakın sokak üzerine bisiklet süren Yusuf Mahir Bulut (10) dengesini kaybedip düştü. Bisikletin gidonu karın bölgesine gelen Bulut, yaralandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yusuf Mahir Bulut, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf’un, cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.

İlgili Konular: #kaza #Çocuk #kocaeli

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