Elazığ’da kar nedeniyle 273 köy yolu ulaşıma kapandı

18.01.2026 12:02:00
Güncellenme:
DHA
Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 273 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri 90 araç ve 120 personelle yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde 273 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçelerden Ağın’da 1, Alacakaya’da 10, Arıcak’ta 10, Baskil’de 40, Merkez’de 65, Maden’de 14, Karakoçan’da 42, Keban’da 24, Kovancılar’da 44 ve Palu’da 23 köy yolu olmak üzere toplam 273 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

