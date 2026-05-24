Elazığ'da kurban bayramı öncesi işlerin durgun olduğunu belirten besici: 'Kurban hisse fiyatları asgari ücretin çok üzerinde'

Elazığ’da besiciler, Kurban Bayramı öncesinde Kurban Pazarı’nda önceki yıllardaki yoğunluğun olmadığını bildirdi. Hayvan besicisi Ramazan Canpolat, Kurban Pazarı'nda yaptığı açıklamada, satışların durgun olduğunu söyledi.

Canpolat, şunları kaydetti:

“Vatandaşta alım gücü yok. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların hisse fiyatları asgari ücretin çok çok üzerinde. Müslüman bir ülke olmamıza rağmen kurban fiyatlarımız çok yüksek. Vatandaş bu konuda zorlanıyor, üretici de zorlanıyor. Üreticinin maliyetleri çok yüksek. Kesim fiyatları düşüş noktasında olmasına rağmen kurban fiyatları hâlâ çok yüksek. Girdi maliyetleri ve yem maliyetleri oldukça fazla. Kesim fiyatları düşüşte, yem maliyetleri ise yükselişte. Hâliyle hayvan fiyatları da yükseliyor. Fiyatlar yükselince vatandaşın alım gücü de kalmıyor.”

Canpolat, devletin üreticilere yeterli desteği sağlamadığını belirterek, "Kurbanlık satışları yavaşlıyor. Üretici zor durumda, vatandaş da zor durumda. Müşteri geliyor 'Fiyatlar bizi aşıyor' diyor. Biz de bu kurbanda sattığımız hayvanı bayramdan sonra aynı fiyata alamıyoruz. Hayvan fiyatları bayramdan sonra iki katına çıkıyor. Sattığımız hayvanlara pişman oluyoruz. Bu konuda devletimizin bir el atması gerekiyor” diye konuştu.

Devlet teşviklerinin doğru tespitlerle verilmediğini savunan Canpolat, "Genelde herhâlde torpil yapılıyor. İşi bilenlerle değil de bilmeyenlerle çalışıldığı için, bilmeyenler gelip o parayı kullanıyor. İşi bilenler ise kendi imkânlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni üreticiler BAĞ-KUR primlerini yatıramıyor" dedi.

"BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKILMIYOR"

Besici Barış Canpolat da devletin yem fiyatları konusunda besicilere kolaylık sağlamasını talep ettiklerini söyledi. Barış Canpolat şunları kaydetti:

“Yem maliyetleri çok yüksek, et fiyatları da düşüşte. Teşvikler adamına göre veriliyor. Biz bir kuruş bile teşvik almadık. Şu anda bir torba yem 900-1000 lira. Bir ton saman 10 bin lira olmuş. Etin fiyatı ise 600 lirada sabit kalmış. Kasap geliyor, kafasına göre 800-900 liraya et satıyor ama bize geldiği zaman 600 liraya et alıyorlar. Besicilikte bizi en çok zorlayan şey yem maliyeti ve hayvanın masrafı. Hayvanı yetiştir, kurbanda sat ama yine de işin içinden çıkamıyoruz.

Bizim devletten sadece talep ettiğimiz şey yem fiyatlarının düşürülmesi. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Parasını da istemiyoruz. Sadece yem fiyatları düşsün. Bizden sonraki nesil yok. Bu işi yapamazlar. Rahatlığa alışmışlar, maliyetleri kurtaramıyorlar. Şehre giden kimse tekrar köye dönmez. Bu işi hevesle ve özveriyle yapan bir nesil kalmadı.”

"GEMİLER DOLUSU HAYVAN GELİYOR AMA ET FİYATLARI DÜŞMÜYOR"

Hasan Ersöz adlı sektör çalışanı ise şunları kaydetti:

“Kırsal alanda yaşayanlar daha çok kâr ediyor çünkü otlatma alanları geniş. Ama şehirde ya da şehre yakın yerlerde üç öğün yem veriyorsun, otlatma yerin yok. Şu anda canlı hayvanın kilosunu 300 liraya alıyorsun. Kurban Bayramı olmasa şu an 500 lira olurdu. Kasaptan eti 1000 liraya alıyorsunuz ama buradan alsanız 550-600 liraya alıyorsunuz. Dışarıdan hayvan geliyor, bir gemi dolusu ama etin fiyatı düşmüyor.”