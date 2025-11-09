Elazığ'da otizmli Veysel Bilen 5 gündür aranıyor!

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, ekiplerin arama çalışmalarını beşinci gününde özveriyle sürdürdüğünü belirtti.

Arama faaliyetlerine yeni katılan gönüllüler ve güvenlik güçleriyle bugün yaklaşık 250 kişinin sahada olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Geceden beri devam eden arama, kurtarma faaliyetlerinde herhangi bir sonuca ulaşamadık. Bugün daha detaylı bir arama kurtarma faaliyeti düzenliyoruz. Ayrıca bize destek veren jandarma, komando ve özel harekat birlikleri, polis ve AFAD ekipleri ile milli eğitim, belediye, karayolları gibi teşkilatımıza akredite ettiğimiz kurumların gönüllü personeli de arama faaliyetlerine katılmaktadır. Daha uzağa gitmiştik, bugün tekrardan çocuğun evine doğru yönlenmeye başladık. Ailesi çocuğun gezmeyi ve su kenarlarını seven bir çocuk olduğunu söylemişti."

Polat, Bilen'in bir an önce bulunması için herhangi bir iz ve emareye rastlayan ya da gören duyarlı vatandaşların en ufak bilgiyi kendileriyle paylaşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.