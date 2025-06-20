Elazığ’daki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar davasında verilen 27 ay hapis cezası sanık lehine bozuldu

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü antrenörü lise öğretmeni İsmail Bayraktar, 4 öğrencinin şikayeti üzerinde "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül 2024’te yargılanmasına başlanan Bayraktar, ilk duruşmada tahliye edildi. Yargılama sonucunda ise bir çocuk için "delil yetersizliği" iddiasıyla sanık Bayraktar hakkında beraat kararı verilirken, 3 çocuğa yönelik cinsel taciz suçundan ayrı ayrı 9'ar ay olmak üzere toplam 27 ay hapis cezası verildi. Bunun üzerine hem mağdur çocukların avukatlarınca hem de sanık Bayraktar’ın avukatlarınca karara itiraz edilerek istinafa başvuruldu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi ise verilen kararı sanık lehine bozarak dosyayı yeniden incelemesi için ilk derece mahkemesine gönderdi. Mahkeme kararında, mağdurların iddiaları hakkında yeterli delil bulunamadığını, verilen hapis cezasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

İstinaf, “Eylemin sanık hakkında kulüpte çıkan dedikoduların yoğunlaşması üzerine CİMER şikayetinden sonra adli mercilere intikal etmiş olması, sanığın ısrarla üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş olması ve beyanlarının aksine soyut iddia dışında delil elde edilememiş olması, sanık beyanları ile mağdurlara bonservisini alarak kulüpten ayrılmak istediklerinden bahisle husumet atfedilmiş olması, iddia edildiği gibi eylemin sübut bulduğu kabul edilse dahi sanığın ısrar da içermeyen eylemlerinin cinsel tatmin amacıyla sarf edildiğine somut delil elde edilememiş olması, mağdurlardan birinin 15-18 yaş aralığında olmakla cinsel ilişki boyutuna varmayan birtakım cinsel tatmine yönelik davranışlara rıza açıklama ehliyeti bulunan mağdurun rızasına işaret eder şekilde ‘...karşılıklı sarıldık…’ minvalinde beyanlarının bulunması karşısında sanık hakkında beraat kararı verilmesi ihtimali yeterince tartışılmadan eksik gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi hukuka aykırı” gibi gerekçelerle sanık lehine cezayı bozdu.

Dosya ilk derece mahkemesine gönderilerek önümüzdeki aylarda sanık Bayraktar’ın yargılanmasına yeniden başlanacak.

''SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK BEYANLAR'' OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

İddianamede sanık İsmail Bayraktar hakkında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Başkanı olduğu ve kulübe ait kadınlar hentbol takımını antrenör olarak çalıştırdığı dönemde bir öğrenci ile arasında duygusal ve cinsel yakınlaşma olduğuna dair söylentilerin çıktığı, bir başka öğrenciye de temas içeren ancak birliktelik boyutuna varmayan cinsel amaçla hareketler gerçekleştirdiği yönünde söylentilerin olduğu ifade edilmişti.

Sanık tarafından çalıştırdığı sporcuları ile yapılan toplantı ve telefon konuşmalarına dair ses kayıtlarında bu iki tanık şahıs ile yakınlaşmanın yine sanık tarafından kısmen ikrar edildiği, sanığın adı geçen tanıklardan antrenörlüğünü yaptığı reşit olmayan hentbolcu kız çocuklarına cinsel amaçla sözler sarf ettiği, kendisine masaj yaptırdığı ve yine bu çocuklara cinsel amaçla temas ettiği yönünde kulüp içerisinde sporcular arasında söylentilerin olduğu ifadesi yer almıştı.

Buna benzer eylemlere maruz kaldığını iddia eden üç kız öğrenci ise CİMER başvurusunda sanığın antrenör olarak çalıştığı kulüpte reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel birliktelik yaşadığı ve kız çocuklarının yine sanık tarafından vücutlarına temas edilerek cinsel istismara uğradığı iddiasında bulunmuştu. Söz konusu şikayetlerin üzerine sanık Bayraktar hakkında disiplin soruşturması yürütülmüş ve Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen disiplin soruşturması kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede mağdur beyanları ve dosyada bulunan sanığa ait ses kayıtlarının birbiriyle uyumlu olduğunu belirten savcılık, sanığın savunmasını "suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar" olarak değerlendirmişti.

Açılan kamu davasında, sanık hakkında üç mağdura yönelik cinsel taciz eylemi nedeniyle her bir eylem için 9 ay hapis cezası toplamda da 27 ay hapis cezası kararı verilmişti. Bir mağdura yönelik çocuğun cinsel istismarı ve bir başka mağdura yönelik cinsel taciz eylemi nedeniyle ise ayrı beraat kararlarına hükmedilmişti.