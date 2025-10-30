Elazığ Kadın Platformu'ndan '11. Yargı Paketi' protestosu: Kazandığımız hiçbir hakkın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz

Elazığ Kadın Platformu üyeleri, hazırlıkları devam eden "11. Yargı Paketi"ni protesto için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Paketin özellikle kadınlar, LGBT+ bireyler ve çocukların yaşam alanını daraltacak maddeler içerdiğine dikkat çeken Platform Sözcüsü Dilan Gültekin, 15-18 yaş aralığındaki çocukların işledikleri suçlar nedeniyle bir yetişkin gibi cezalandırılamayacağını vurguladı. Gültekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"İktidar yeni yargı paketi ile kadınların, LGBT+'ların her gün daralan yaşamını daha da zorlaştırmak istiyor. 11. Yargı Paketine hayır demek için bugün sokaklardayız. Bu tasarıyla TCK'nın 223. maddesine 'ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi' suçu eklenerek, her birimizin anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hedef alınıyor.

TCK 225. maddesindeki 'hayasızca hareketler' ifadesinin kapsamı genişletiliyor. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmaya teşvik eden, öven ve özendiren kişiler ile aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapması şeklinde LGBT+'ların var oluşu açıkça hedef haline getiriliyor. Bu düzenleme ile genel ahlakı övme, özendirme ifadelerine karşı suçlu olmak için bir kadının saçını kısa kestirmesi dahi yeterli olabilir. Kadınların Aile Yılı ile ev içinde nasıl çalışacağını, kaç çocuk yapacağını söyleyen iktidar, sokakta ne giyeceğini, nereye gideceğini, nasıl davranacağını da bu yargı paketi ile belirlemek istiyor. Biz Kadınlar ve lubunyalar buna izin vermeyeceğiz.

"NEFRETİN MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cinsiyet değiştirme yaşını 18'den 25'e çıkartmayı hedefliyorlar. 25 yaşından önce cinsiyet uyum sürecini başlatanlara ceza öngörülürken, bu süreçte görev alan sağlık çalışanlarına da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Nefretin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Taslaktan sadece kadınlar ve LGBT+'lar değil, çocuklar da nasibini almış. Kasten öldürme suçunun 15-18 yaş arasındaki çocuklara ceza indirimi 'uygulanması' ifadesinin 'uygulanabilir' olarak değiştirilmesi ile çocukların yetişkin gibi cezalandırılmasının önü açılıyor. Topyekün halkın her kesimini etkileyecek olan bu yasa tasarısı Meclis'e getirilemez. Mücadelemizle kazandığımız hiçbir hakkın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz."