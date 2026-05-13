Elazığ Sanayi Mahallesi sakinleri: 'AK Partili olarak Elazığ Belediyesi'ne oy verdiğimiz için çok pişmanız'

Elazığ Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki altyapı çalışmaları ve kazılan yolların onarılmaması bölge sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinleri, su kesintileri ve düşük basıncın kronikleştiğini, suyun çoğu zaman yalnızca gece saatlerinde geldiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Altyapı yenilenme çalışması yapılan bölgede yaşayan Hatice Tekin, yaklaşık iki aydır ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Yaklaşık 1,5 aydır kaloriferlerin çalışmadığını aktaran Tekin, düşük basınç nedeniyle suyun üst katlara ulaşmadığını aktardı. İhtiyaçlarını gidermek için annesinin evini kullandığını kaydeden Tekin, su sorunu nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinelerini gece 02.00'den sonra çalıştırabildiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Su ancak o saatlerde yukarı çıkıyor. Durumu milletvekillerimize de bildirdik. Geri dönüş oldu, 'Diğer köşeyi açtılar, orası yapıldı, su sorunu çözüldü' dediler. Ancak sorun hâlâ aynı şekilde devam ediyor. Muhtarın da belediye başkanının da bu durumdan haberi var. Yetkililerin hepsine yazdım. Elazığ’da yayın yapan 3-4 medya kuruluşunu aradım, fakat hiçbiri gelmedi. Hatta bazıları açık açık 'Belediyeyi karşımıza alamayız' dediler. Beyaz Masa’ya yazdım, komşularım Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nü aradı. Hepimiz gerekli yerlere başvurduk ama maalesef hala bir çözüm yok. Bu su problemimiz, altyapı çalışmalarından önce yoktu. Eski şebekede suyumuz düzenli akıyordu. Yeni altyapı yapıldıktan sonra ise maalesef su sorunu başladı ve sularımız kesik. Komşular olarak kendi aramızda konuşup anlaşarak su kullanmaya çalışıyoruz. Ben suyu açtığımda alt kattaki komşularım açmıyor, onlar kullandığında ise biz açmıyoruz. Ancak bu şekilde idare edebiliyoruz. Benim evime su genellikle gece saat 02.00'den sonra geliyor ve o da çok az akıyor. Şu anda bile su geliyor olabilir ama aşağıdaki komşular suyu açtığı anda benim suyum tamamen kesiliyor."

BELEDİYE BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Bir başka semt sakini de "Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibi gelsin, burada sadece üç gün, üç gün bu mahallelerde otursun ve insanların mağduriyetini görsün. Yolların durumu nedeniyle araçlarımızın alt takımlarını sürekli yaptırmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir durum kabul edilebilir mi? Bir AK Partili olarak Elazığ Belediyesi'ne oy verdiğimiz için çok pişmanız. Sanayi Mahallesi, Kırklar Mahallesi ve Doğukent Mahallesi’nde yaşayan birçok insan da aynı düşüncede. İnsanlar sırf Reis'in hatırına oy verdiler ancak artık yeter diyorlar" ifadelerini kullandı.

Fatih Kılıç adlı yurttaş ise 86 yaşındaki babası Mahmut Kılıç’ın bozuk yolda yürüdüğü sırada takılarak düştüğünü anlattı.

''DİĞER MAHALLELERE ÖNCELİK VERİLMİYOR''

Mahalle sakinlerinden Tahir Biçer de Sanayi Mahallesi’nin ihmal edildiğini, diğer mahallelere öncelik verildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki aydır ciddi su problemi yaşanıyor. Sular çoğu zaman akmıyor, bu yüzden birçok çamaşır makinesi arızalandı. Yaşlı insanlar inip çıkmakta zorlanıyor. Belediyenin Sanayi Mahallesi’ni gözden çıkardığı düşünülüyor. Elazığ’ın kaynaklarını tüketen müteahhitler ise işlerini yapıp paralarını belediyeden aldıktan sonra çekip gidiyorlar. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Herkes mağdur oluyor."

Mahallede esnafı Münevver Aktaş da altyapı çalışmaları nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Aktaş, "Bu ağır taşları getirip kapımın önüne koymuşlar. Gelen müşteriler karşıya geçebilmek için atlayarak ilerliyor. Defalarca Beyaz Masa’yı aradık ancak hiçbir sonuç alamadık. Dün bir yaşlı amcamız düştü, burada sendeleyen yaşlılar da oldu. İnsanlar birbirine yardım ederek geçmeye çalışıyor" diye konuştu.