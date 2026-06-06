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Elazığ-Tunceli yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ-Tunceli yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

6.06.2026 19:52:00
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İHA
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Elazığ-Tunceli yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Elazığ-Tunceli karayolu çift yönlü ulaşıma kapanırken, sel sularında aracında mahsur kalan bir vatandaş ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel nedeniyle Elazığ-Tunceli karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapanırken, sel sularında mahsur kalan 1 vatandaş arama ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, bölgede sel felaketine yol açtı. Sel sularının hızla yükselmesi sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu çift taraflı olarak tamamen ulaşıma kapandı.

Yolun kapanmasıyla birlikte seyir halindeki yolda kalan 1 vatandaş, suların ortasında aracında mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin sel sularına karşı yürüttüğü çalışma sonucunda, mahsur kalan vatandaş güvenli bir şekilde kurtarıldı. Selden çıkarılan vatandaş, ilk sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı.
Bölgede çift taraflı kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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