Elazığ Valiliği duyurdu: 15 gün boyunca gösteri ve yürüyüşlere kısıtlama getirildi
Elazığ Valiliği tarafından alınan kararla kent genelinde 15 gün boyunca etkinliklere kısıtlama getirildi.
Elazığ Valiliği yurt genelinde geçerli olmak üzere 15 gün süreyle toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve miting gibi eylemlere yasak getirildiğini duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Mülki Amirliklerce düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ilimiz genelinde açık alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 21.11.2022 günü saat 00.01’den 05.12.2022 günü saat 23.59’a kadar on beş (15) gün süre ile yasaklanmıştır”
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