Elazığ’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Elazığ’da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın yapılan araç ve ikamet aramasında 5 parça halinde toplam bir kilo 458 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.
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