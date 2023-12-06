Elazığ’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:55

Güncelleme: 06.12.2023 - 16:55

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın yapılan araç ve ikamet aramasında 5 parça halinde toplam bir kilo 458 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.