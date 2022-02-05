Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Açıklanan verilerine göre, Elazığ'ın Güneyköy-Sivrice ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin 3.3 km derinliğinde gerçekleşti.
Yaşanan depremin ardından herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadı.
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