Elazığ'da 3.5 şiddetinde deprem
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sivrice ilçemizde 18 Ekim 2022 tarihinde saat 20.17de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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