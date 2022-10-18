Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 06.31'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI
Deprem sonrası açıklama yapan Elazığ Valiliği, olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığını ve tarama çalışmalarımın devam ettiğini bildirdi.
Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sivrice ilçesi Doğanbağı köyünde 18/10/2022 tarihinde saat 06:31’de 3.9 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
Video Haberler
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Banka promosyonu alanlar dikkat!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Ağa köyü sattı, ortalık karıştı
- '2030'dan önce hazır olacak'
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı