Elazığ’da 4.9 büyüklüğündeki deprem anı görüntülere yansıdı

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem ve yurttaşların kaçışması güvenlik kameralarına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 11:56
Elazığ’da 4.9 büyüklüğündeki deprem anı görüntülere yansıdı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı bir özel hastanenin ve telefon dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yurttaşların panik içerisinde koşarak hastaneden çıktığı görüldü.


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