Elazığ'da dehşet! Liseli çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

Elazığ'da lise öğrencisi Ş.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:45
Elazığ'da dehşet! Liseli çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Abone Ol google-news

Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

(Ş.K)

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı.

Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor. 



Elazığ çocuk cinayeti

En Çok Okunan Haberler