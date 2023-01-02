Elazığ'da dehşet! Liseli çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Elazığ'da lise öğrencisi Ş.K. (17), tartıştığı arkadaşı Erman Demiroğlu'nu (17) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.
Elazığ'ın Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
(Ş.K)
Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı.
Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak
- Erdoğan’ın seçim planı
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan 'terör soruşturması' açıklaması
- 'Sırada sen varsın!'
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı