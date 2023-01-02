Pendik'te patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada!
Pendik'te patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü.
Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
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