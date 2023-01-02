Pendik'te patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada!

Pendik'te patenli iki gencin İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DHA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:44
Pendik'te patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada!
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Olay, İstanbul Pendik'te dün akşam saatlerinde meydana geldi. Patenli iki gencin seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü.

Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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