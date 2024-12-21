Elazığ'da dolandırıcılık operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ev satma bahanesiyle "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekipler, E.Ç, A.E. ve İ.Ç'nin kentte bir kişiyi 1 milyon 625 bin lira dolandırdığını tespit etti.
Şüpheliler, Hatay ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ayrıca 10 ve 12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, aynı suçtan gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Böylece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
Etiketler: #Elazığ #dolandırıcılık #dolandırıcı
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