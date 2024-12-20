Parasını alamadı... Kayseri'de 'büyükbaş' dolandırıcılığı: 4 gözaltı
Kayseri'de 570 bin TL karşılığında 12 adet büyükbaş alıp, parasını ödemeyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde 19 Aralık'ta H.A. ve E.D., 12 adet büyükbaşını 570 bin TL karşılığında B.K., E.A., E.Y. ve F.A.'ya sattı.
Parasını alamayıp, dolandırıldığını anlayan H.A. ve E.D., jandarmaya ihbarda bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheliler B.K., E.A., E.Y. ve F.A. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde canlı olarak bulunan 12 adet büyükbaş ise sahiplerine teslim edilecek.
Etiketler: #Kayseri
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