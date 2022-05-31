Elazığ'da 'et yiyen örümcek' görüldü
Elazığ'da et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız' görüldü. Yurttaşlarcep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde yurttaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti.
Yurttaşlar, ayrıntılı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti. Yurttaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.
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