Elazığ’da etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:01

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:01

Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etrafa ateş açılmış ve kurşunlardan biri belediye otobüsüne isabet etmişti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 4 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.