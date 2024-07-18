Elazığ’da etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:01
Elazığ’da etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etrafa ateş açılmış ve kurşunlardan biri belediye otobüsüne isabet etmişti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 4 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Elazığ haberleri ateş haberleri

İlgili Haberler

‘Park edemezsin’ kavgası: 3 kişi yaralandı

‘Park edemezsin’ kavgası: 3 kişi yaralandı
Komşuların ‘çöp’ kavgası kanlı bitti: 2 kişi yaralandı

Komşuların ‘çöp’ kavgası kanlı bitti: 2 kişi yaralandı
İzmir'de küfür kavgasında silah ve bıçaklar çekildi: 1’i ağır 4 yaralı

İzmir'de küfür kavgasında silah ve bıçaklar çekildi: 1’i ağır 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler