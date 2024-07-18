Elazığ’da etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı
Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etrafa ateş eden şüpheli tutuklandı.
Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etrafa ateş açılmış ve kurşunlardan biri belediye otobüsüne isabet etmişti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 4 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- Büfeye verilen ceza belli oldu!
- 'Markette 30 lira Gelin tarladan 8 liraya alın'
- Cennete gidecek kadar iyi olan 4 burç
- Destici'den 'belgeli' yanıt
- Prof. Dr. Cem Say için karar
- 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’
- Bugün yapılan aşağılıklığı aklımıza dahi getirmemiştik
- Dilan Polat'a beraat, Engin Polat'a hapis istemi!