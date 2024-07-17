Komşuların ‘çöp’ kavgası kanlı bitti: 2 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre binanın önüne konulan çöp yüzünden komşular arasından çıkan kavgada baba ve oğul tabancayla vurularak yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 19:35
Komşuların ‘çöp’ kavgası kanlı bitti: 2 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak üzerinde bulunan binanın girişinde meydana gelen olayda; A.K. ile M.Ö.’nün arasında binanın önüne konulan çöp nedeniyle ile tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., evde bulunan tabancayla M.Ö. ve babası A.O.Ö.’yü yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılar M.Ö. ve A.O.Ö.’yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. 

Şüpheli A.K. ise suç aleti ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralılardan M.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, yaralıların yakınları ise olay yerindeki sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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