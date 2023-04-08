Elazığ’da evin bahçesinde kadın cesedi bulundu

Elazığ’da inşaat işçileri tarafından bir evin bahçesinde kadın cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:20
Elazığ’da evin bahçesinde kadın cesedi bulundu
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Elazığ'ın merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi'nde 9 katlı binanın bahçesinde inşaat işçileri yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kadının Alzheimer hastası 94 yaşındaki Şahide K. olduğunu tespit etti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yerde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Şahide K.’nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının evinin balkonundan düşmüş olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.


Elazığ Kadın ceset

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