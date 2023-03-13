'Sağlık Bakanı gelecek diye cesetleri TIR'lara doldurdular' iddiası

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:31

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:31

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle hastaların ölüme terk edildiği belirtilmişti.

Hayatını kaybedenlerden biri de 9 yaşındaki Mehmet Mirza Tuncer de bulunuyordu. Mehmet Mirza'nın annesi Şükriye Tuncer, depremin ardından enkazda ölenlerin de hastaneye getirildiğini, cesetlerin yan yana dizildiğini, oğlunu bulmak için tüm cesetlere baktıklarını belirtti.

Oğlunun cesedinin TIR kamyonuna atıldığını öğrendiğini söyleyen Şükriye Tuncer, "Hastanedekiler, enkazdan gelenler, karışık, hepsi. Oradan da otopsi almak için çadırlara… Fotoğraflayıp Narlıca’ya gömülmüş" dedi.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi avlusunda kurulan sahra çadırlarında görev yapan sağlıkçı C. de o günlerde cenaze çok olduğu için koyacak yer kalmadığını ve ceset torbalarının depremden sonraki 3'üncü gün tükendiğini aktardı. Dördüncü gün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret edeceği için ölülerin TIR'lara doldurulup götürüldüğünü iddia eden C., “TIR kasası tamamen dolu. Böyle dört TIR çıktı” dedi.

C.'ye göre Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 100’ü aşkın cenaze çıkarıldı.