Elazığ'da gece yarısı dehşet anları... Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ’da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da gece yarısı dehşet anları... Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:34

Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kaçan şüpheli veya şüpheleri yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Elazığ

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