Elazığ'da gece yarısı dehşet anları... Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Elazığ’da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kaçan şüpheli veya şüpheleri yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Elazığ
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