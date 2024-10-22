Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir araç ile minibüs çarpıştı. Kaza sonrası araç, evin bahçe duvarına, minibüs de başka bir araca çarparak durabildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:11

Kaza Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ana yol üzerinde minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil bir evin bahçesinin duvarına, minibüs ise başka bir araca çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Elazığ #trafik kazası

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