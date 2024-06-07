Elazığ’da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Elazığ’da halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen körüklü halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan 9 kişi yaralandı.
Kazayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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