Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:33
Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
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İ.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Siverek karayolu Kahta Çayı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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