Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İ.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta-Siverek karayolu Kahta Çayı yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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