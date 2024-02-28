Elazığ'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga!

İki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı, sopalı kavgada 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:13
Elazığ'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga!
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Elazığ'da Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak, taş ve sopaların kullandığı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KULLANDIKLARI TABANCA İLE YAKALANDILAR!

Kavgada yaralanan şahsın ambulansta tedavisi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kavgaya karışan 6 şüpheli tespit edilerek, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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