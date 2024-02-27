Sancaktepe'de lisede kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.02.2024 - 18:01

Güncelleme: 27.02.2024 - 18:03

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında laf atma sebebiyle tartışma çıkan 9. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Muhammet Efe Karib ile 14 yaşındaki E.E arasında sınıfta başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında başına darbe alan Muhammet Efe Karib yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Karib, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karib, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYIN ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan E.E.(13) emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında hayatını kaybeden Karib son yolculuğuna uğurlandı. Yenidoğan Haz. Ali Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karib'in cenazesi Yenidoğan mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, Muhammet Efe Karib’in ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda yakını katıldı.