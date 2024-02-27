Ağrı'da 'su sıçratma' kavgası kanlı bitti!

Yayınlanma: 27.02.2024 - 13:59

Güncelleme: 27.02.2024 - 13:59

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı 14 Nisan Mahallesi’nde aracı ile giden şoförün su sıçrattığını belirten kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sürücünün silahını ateşlemesi ile H.E. (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Y.E. ve kardeşi Ö.E. ise ağır yaralandı.

Yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybeden H.E.’nin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından inceleme başlatan Patnos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan M.A. (48) ve Y.A.’yı (21) gözaltına aldı.