Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:03
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 zanlı yakalandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede hırsızlık ve yağmadan 17 yıl 6 ay, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 16 yıl 1 ay, hırsızlık ve silahla tehditten 11 yıl 1 ay, hırsızlıktan 10 yıl 1 ay ve 6 yıl, hırsızlık cinsel taciz ve tehditten 10 yıl, silahlı yağmadan 8 yıl 2 ay, göçmen kaçakçılığından 6 yıl 15 gün olmak üzere 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 10 zanlı ile birlikte toplamda 18 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 18 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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