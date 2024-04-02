Elazığ’da bir seçim kavgası daha: 4 yaralı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardı beldesinde iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:28
Elazığ’da bir seçim kavgası daha: 4 yaralı
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya başladı. Sonuçların açıklanmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre il, ilçe ve belde belediye başkanları da belli oldu.

Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesinde başkanın belli olmasının ardından 2 grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sopalı ve yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulans ile Fırat Üniversitesine sevk edildi. Yaralılar arasında 70 yaşında yaşlı bir kadının da olduğu belirtildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


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