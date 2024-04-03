Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'dan hissedilmişti... Malatya'daki 4.5'lik deprem sonrası Naci Görür'den flaş uyarı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 11:37

Güncelleme: 03.04.2024 - 11:57

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.48'de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 13.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir’de 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

NACİ GÖRÜR: 'STRES TRANSFERİ NEDENİYLE...'

Kısa süreli paniğe neden deprem sonrası Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir uyarı geldi.

Görür, "Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.