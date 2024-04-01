Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Elazığ yerel seçim sonuçları...

Elazığ, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Elazığ'da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:02
Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Elazığ yerel seçim sonuçları...
Abone Ol google-news

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre Elazığ'da oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE ELAZIĞ'DA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP - %38.25

DEM Parti - %21.14

CHP - 16.54

MHP - %10.96

Saadet Partisi - %6.73

 


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Elazığ haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!

Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!
Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’

Ankara adayı Altınok’un ilk değerlendirmesi: ‘Vatandaşımızın tercihini saygıyla karşılıyoruz’
İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

İZBAN arızalandı, yolcular raylarda yürüdü
Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi

Son dakika… Planlanan saatte çıkmadı! Erdoğan’ın konuşması ertelendi
DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'
İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!

İBB adayı Meral Danış Beştaş’tan ilk açıklama!