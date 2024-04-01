Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Elazığ yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:02

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:54

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre Elazığ'da oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE ELAZIĞ'DA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKP - %38.25

DEM Parti - %21.14

CHP - 16.54

MHP - %10.96

Saadet Partisi - %6.73